Giuseppina Molinari | 104 anni e una Panda | la determinazione di un' anziana donna a Bondeno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Non si arrende, conosciuta da tutti come ‘Giose’, a festeggiare martedì prossimo i suoi 104restandosene a casa. Lunedì notte, poco dopo l’una, è stata fermata dai carabinieri a, in provincia di Ferrara e il controllo dei documenti ha attestato che la patente era scaduta da duee la suaBianca era priva di assicurazione. Quanto basta per ‘fermare’ sia lei che la. "I carabinieri sono stati gentili – racconta –. Mi hanno accompagnata a casa e la macchina è stata messa sul carro attrezzi. Ma io in casa senza incontrare i miei amici non ci sto". Ecco dunque l’annuncio: "Domani vado in città a comprarmi una Vespa o un motorino – dice –. Intanto ieri sono andata ain bicicletta. È vero – ammette ...