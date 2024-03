Giro d' Italia 2024 | è ufficiale | Ciccone non sarà al via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo- Se non è una maledizione poco ci manca: dopo aver dovuto saltare a causa del Covid ild'2023, quello che tra l'altro partiva dal suo Abruzzo, Giuliosaluta con largo anticipo anche ild'per i postumi dell'intervento chirurgico subito a inizio febbraio per rimuovere una fastidio cisti perineale. I dettagli In realtà, il decorso post operatorio è andato per il meglio, rispettando gli iniziali tempi di recupero stimati appunto in un mesetto prima di tornare ad allenarsi: non a caso, proprio in questi giorni è arrivato il via libera dei medici per rimettersi in bici. Se questa è la buona notizia, la cattiva, tra l'altro preannunciata nei giorni scorsi dal diretto interessato, risiede nella preparazione fisica, ...