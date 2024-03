Giovanni Allevi | rinviato il concerto di Taranto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ildiprevisto per il 15 marzo a, al teatro Orfeo, è statoal 30 aprile. Lo annunciano gli organizzatori del Piano Solo Tour. Tornato sulla scena il 7 febbraio scorso all'ultimo festival di Sanremo, dopo due anni di battaglia contro il mieloma multiplo, il pianista e compositore, 54 anni, dal 9 febbraio è impegnato nel nuovo tour, con date previste anche nel 2025, già sold out fino a ottobre. Ora è costretto a un nuovo stop, che preoccupa i fan. Gli organizzatori hanno fatto sapere che i possessori dei biglietti per ildipotranno utilizzarli per la nuova data. Per maggiori informazioni, chiarimenti ed eventuali rimborsi, si può contattare direttamente il loro punto d'acquisto originale e/o la biglietteria del ...

