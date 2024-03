Giovanni Allevi rinvia concerto a Taranto per problemi di salute

(Di giovedì 14 marzo 2024) C’era grande attesa per ildi Giovanial teatro Orfeo di, in una delle tappe del Solo Tour. Il pianista ha dovuto posticipare la serata in data 30 aprile per motivi diinfatti è affetto da mieloma multiplo. A Sanremo l’artista aveva parlato della sua malattia per poi allietare i L'articolo proviene da Il Difforme.

La data del pianista, prevista al Teatro Orfeo per domani 15 marzo 2024, è stata rimandata al 30 aprile a causa del suo stato di salute. L'articolo Giovanni Allevi non sta bene , rinviato il concerto ... (diredonna)

Problemi di salute per Giovanni Allevi: slitta il concerto di Taranto: Da lì l’annuncio di un nuovo tour. Ma per Giovanni Allevi, da tempo fermo per il mieloma multiplo che lo ha colpito, ora arriva un nuovo stop, con il rinvio del concerto di Taranto. Previsto per ...unionesarda

Giovanni Allevi non sta bene: rinviato il concerto a Taranto: Giovanni Allevi ha fatto emozionare tutti al Festival di Sanremo. Ora però deve riposare. L’uomo che ha affrontato per anni la malattia è tornato a parlarne proprio all’Ariston. Era stato fermo per ...ilcorrieredellacitta

Giovanni Allevi, annullato il concerto a Taranto per problemi di salute: Gli organizzatori comunicano che la data è stata rimandata al 30 aprile Per ragioni legate alla sua salute, Giovanni Allevi annulla il concerto previsto per venerdì 15 marzo a Taranto. Gli ...tg24.sky