Giovanni Allevi | “problemi di salute” | annullato concerto a Taranto

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) –costretto ad annullare ildi domani, venerdì 15 marzo, al Teatro Orfeo di. In un post, pubblicato sulla pagina Facebook del teatro, si legge che l'esibizione è stata "rinviata a causa dididell’artista". La data del 'Piano solo tour' è stata rimandata al prossimo 30 aprile. Nella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Chiara Ferragni, Klaus Davi: “Come Berlusconi, ha vinto da vittima cambiando la narrazione” Oliveri (Aspi): “Piano 2024 prevede assunzione 950 persone” Dossieraggio su politici e vip, Lega: “Spionaggio di stampo sovietico, chiederemo i danni” E’ morta Barbara Balzerani, ...

(Adnkronos) – Giovanni Allevi costretto ad annullare il concerto di domani, venerdì 15 marzo, al Teatro Orfeo di Taranto . In un post, pubblicato sulla pagina Facebook del teatro, si legge che ... (periodicodaily)

cosa è successo a Giovanni Allevi ? A causa di alcuni problemi di salute è stato costretto a rinviare alcuni dei suoi concerti . Il concerto al Teatro Orfei di Taranto, in programma per il prossimo 15 ... (donnapop)

Il concerto di Giovanni Allevi previsto per il 15 marzo a Taranto , al teatro Orfeo, è stato rinviato al 30 aprile. Lo annunciano gli organizzatori del Piano Solo Tour. Tornato sulla scena il 7 ... (quotidiano)

Giovanni Allevi, annullato il concerto a Taranto per problemi di salute: Gli organizzatori comunicano che la data è stata rimandata al 30 aprile Per ragioni legate alla sua salute, Giovanni Allevi annulla il concerto previsto per venerdì 15 marzo a Taranto. Gli ...tg24.sky

Giovanni Allevi, rinviato il concerto di Taranto: Il concerto di Giovanni Allevi previsto per il 15 marzo a Taranto, al teatro Orfeo, è stato rinviato al 30 aprile. Lo annunciano gli organizzatori del Piano Solo Tour. Tornato sulla scena il 7 ...ansa

Giovanni Allevi non sta bene: rinviato il concerto a Taranto: Giovanni Allevi ha fatto emozionare tutti al Festival di Sanremo. Ora però deve riposare. L’uomo che ha affrontato per anni la malattia è tornato a parlarne proprio all’Ariston. Era stato fermo per ...ilcorrieredellacitta