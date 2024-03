Giovanni Allevi non sta bene | slitta il concerto a Taranto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ascoli, 14 marzo 2024 – Ancora problemi di salute per il maestro Giovani. Il musicista ascolano ha infatti rimandato al 30 aprile ilin programma per domani, 15 marzo, al Teatro Orfeo di, nell'ambito del 'Piano solo tour'. Il, informano gli organizzatori dell'evento, "è stato rinviato a causa di problemi di salute dell'artista". I possessori dei biglietti, si informa ancora, potranno utilizzarli per la nuova data, mentre non sono previsti rimborsi. L’ultima apparizione televisiva dell’artista, tornato da poco sulle scene a partire da Sanremo, dopo la prima parte di cure per un mieloma, era stata il 7 marzo scorso in Rai, intervistato dal direttore del Tg2 Antonio Preziosi stasera nella rubrica Tg2Post. Una lunga chiacchierata in cui aveva spaziato a tutto campo, parlando di fede, ...