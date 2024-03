Giovanni Allevi non sta bene | rinviato il concerto di Taranto

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di giovedì 14 marzo 2024)hauna data del suo tour: ildi, previsto per domani 15 marzo 2024 al Teatro Orfeo, è stato rimandato al 30 aprile a causa dello stato di salute del pianista. Secondo quanto riportato, tra gli altri, dal Corriere della Sera, si tratterebbe di un’influenza stagionale con febbre alta, aggravata dall’immunodepressione: l’artista, infatti, sta effettuando le cure per un mieloma, una neoplasia del sangue contro la quale combatte dal 2022. Ad annunciare l’annullamento della data gli organizzatori del Piano Solo Tour, i quali hanno anche comunicato che i biglietti delcancellato saranno validi per la nuova data. Il pianista, assente per lungo tempo dalle scene a causa della malattia, è tornato a suonare il 7 febbraio 2024 in occasione del ...