Giovanni Allevi non sta bene | rinviato il concerto di Taranto

Mantovano, 'contrastare la produzione e il traffico di droga': "Dobbiamo intervenire proattivamente per contrastare la produzione e il traffico di droga a livello globale. Questo è l'insegnamento di Giovanni Falcone, questo è quello che magistrati coraggiosi e ...ansa

Problemi di salute per Giovanni Allevi: slitta il concerto di Taranto: Da lì l’annuncio di un nuovo tour. Ma per Giovanni Allevi, da tempo fermo per il mieloma multiplo che lo ha colpito, ora arriva un nuovo stop, con il rinvio del concerto di Taranto. Previsto per ...unionesarda

