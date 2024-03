Giovanni Allevi annulla il concerto di Taranto per problemi di salute

(Di giovedì 14 marzo 2024) Annuncio di rinvio In un comunicato diffuso dagli organizzatori delsi apprende che ididihanno reso necessario l’mento deldi. Tuttavia, hanno rassicurato i fan che l’evento sarebbe stato riprogrammato per una data successiva, consentendo addi riprendersi completamente e di offrire una performance indimenticabile. Si informano i possessori dei biglietti che i biglietti per la data originaria del 15 marzo rimarranno validi per ilriprogrammato del 30 aprile al Teatro Orfeo. Il tour di pianoforte solista 2024 Ha preso il via il 9 febbraio al Teatro Guglielmi di Massa il “Piano Solo Tour 2024” di, che ...

C’era grande attesa per il concerto di Giovani Allevi al teatro Orfeo di Taranto , in una delle tappe del Solo Tour. Il pianista ha dovuto posticipare la serata in data 30 aprile per motivi di ... (ildifforme)

Nuovo stop per Giovanni Allevi: rinviato il concerto di Taranto

Il concerto di Giovanni Allevi previsto per il 15 marzo a Taranto, al teatro Orfeo, è stato rinviato al 30 aprile. Lo annunciano gli organizzatori del Piano Solo Tour. Tornato sulla scena il 7 ...gazzettadiparma

Giovanni Allevi non sta bene, concerto annullato: 'Quando tutto crolla...': Il noto compositore per ora non potrà esibirsi, il concerto in programma a Taranto è stato rinviato. Giovanni Allevi domani non si esibirà a Taranto: il concerto di venerdì 15 marzo in programma al Te ...informazione

Giovanni Allevi, posticipato per motivi di salute il concerto a Taranto: Il compositore e pianista ascolano la scorsa settimana era tornato a suonare all'Auditorium di Roma. In un post sui social aveva raccontato di come il dolore alla schiena, a metà dello spettacolo, fos ...rainews