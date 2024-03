Giovane arrestato e picchiato | la versione dei carabinieri | “No processi sommari”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un nuovo fatto di cronaca, accaduto a Modena, catapulta di nuovo le forze dell’ordine nell’occhio del ciclone: undi origine guineana di 23 anni è stato fermato da duei quali, cercando di farlo salire in auto, lo hanno ripetutamente colpito al volto e al fianco. Un video, pubblicato da Welcome to favelas, mostra le fasi concitate del fermo e che, con ogni probabilità, porterà ad una denuncia contro i due militari. IlResidente in Italia da sette anni, con i documenti in regola e impiegato come aiuto cuoco in un ristorante, ilha riportato lesioni che hanno richiesto interventi medici. “Mi hanno sbattuto in macchina, non sto ancora bene, sono in ospedale e ho fatto i raggi”, ha raccontato il. “Ieri mattina stavo aspettando ...