Gioele | il miglior sommelier junior

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il futuro della sommellerie italiana è tutto brianzolo:Sala, studente dell’ultimo anno dell’istituto Don Gnocchi di Carate Brianza ha conquistato il titolo dinazionalea Ristorexpo, la fiera dedicata al settore del food and beverage a Erba. Coinvolti i ragazzi delle scuole alberghiere. Prima una seleziona all’interno degli istituti che frequentano, poi la prova del concorso nazionale. Ieri mattina si è svolta la prova scritta, tra domande di teoria, degustazione del vino e abbinamento cibo con vino. I tre studenti che hanno ottenuto il risultatoe sono poi approdati alla finalissima. A loro è stato chiesto di misurarsi in diverse prove: l’abbinamento dei piatti di un menu piuttosto elaborato con i vini del territorio lombardo; la decantazione; la degustazione ...

Giana, Zacchi: "Più focalizzati a non prendere gol, merito di tutti": Gioele Zacchi, portiere della Giana Erminio, al termine della vittoria sul Padova, intervenuto in sala stampa ha dichiarato: "Sappiamo che gli episodi fanno la differenza, una ...tuttoc

"Scandicci in ascesa: otto risultati utili consecutivi e terzo posto in classifica": Prosegue il momento d’oro per lo Scandicci del presidente Rorandelli che dopo la scofitta con Signa, ha collezionato otto risultati utili consecutivi, sei vittorie e due pareggi. Con l’inaspettata bat ...msn

FISI-AOC: i risultati delle gare di Biathlon del weekend: Nella prima giornata, trionfo piemontese ai Campionati Italiani di Aria Compressa di Forni Avoltri. Nelle Staffette della seconda giornata il Comitato AOC conquista 2 Ori, 1 Argento, 1 Bronzo. Mondial ...tuttosport