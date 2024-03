Ginnastica ritmica | Fabriano insegue il tris in Serie A Sofia Raffaeli sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) LaA 2024 diproseguirà la propria avventura sabato 16 marzo ad Ancona, dove andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il capoluogo marchigiano ospiterà l’ultimo appuntamento della regular season, al termine della quale conosceremo le sei squadre che si qualificheranno alla Final Six e che lotteranno per lo scudetto. Si torna in pedana dopo le prove di Chieti e Forlì, si entre nel vivo della stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.puntati su. La Campionessa del Mondo 2022 e argento iridato 2023 nel concorso generale disputerà la quarta gara stagionale, considerando che ha preso parte anche al bilaterale tra Italia e Francia a Desio. La ribattezzata Formica Atomica, affiancata da Milena ...