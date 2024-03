Ginnastica ritmica | ad Ancona si chiude la regular season del campionato nazionale | gare in diretta su Sportface TV

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Siadla2024 deldi Serie A1, A2 e B di, “Trofeo Veggy Good”. L’appuntamento conclusivo si terrà nella città marchigiana in questo weekend e determinerà le sorti della Final Six della massima serie, dei playoff della cadetteria e la classifica finale della B: le, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini”, saranno trasmesse insuTV. Il programma di gara prenderà il via sabato 16 marzo, con la Serie A2 in scena alle 15.00 e la Serie A1 prevista alle 18.30. Il live streaming dei due eventi, con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Marta Pagnini, andrà ...