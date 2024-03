Ginecologo D' Amato | Sigo può suggerire social freezing con sostegno Regione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) - "L'aumento progressivo dell'età in cui diventare genitori è un problema diffuso in tutto l'Occidente industrializzato. Il problema non è soltanto di tipo medico, non si risolve semplicemente rinforzando le tecniche di fecondazione assistita, ma principalmente di tipo socio-economico. In Francia e Danimarca, che sono nazioni nelle quali c'è stato un fortissimo intervento statale negli ultimi 20 anni, i dati mostrano che, in parte, la questione si è risolta. In Italia la", Società italiana di ginecologia e ostetricia, "per preservare la fertilità può proporre la procedura del". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giuseppe D', direttore Uoc di Procreazione medicalmente assistita (Pma) Asl Bari, in occasione del Congresso regionale-Agoi Puglia, ...