Giardini in cerca d’autore Un gestore per il bar

(Di giovedì 14 marzo 2024) Seconda chiamata per gli imprenditori che vogliono gestire il nuovo bar della piazza ad Agrate. Dopo la prima gara andata deserta il Comune, proprietario del locale di 140 metri nel complesso futuristico inaugurato l’anno scorso, dimezza l’affitto per i primi tre anni: 6mila euro anziché 13mila 400 (canone che invece varrà per il resto della durata, la formula è 6 più 6, totale dell’esborso compresi 6 mesi di proroga 145mila 731 euro). Limate anche le manutenzioni sul tetto verde, mentre lo sconto della pigione "secondo la nostra stima servirà a completare gli impianti, elettrico e di riscaldamento - spiega Marco Valtolina, vicesindaco con delega ai Lavori pubblici -. I locali sono già predisposti, ma abbiamo voluto lasciare libero chi verrà di scegliere in base al layout, lo schema, che ha in mente". C’è tempo fino al 29 aprile per presentare l’offerta al rialzo e riempire così ...