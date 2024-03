Gianmarco Tamberi farà solo una gara prima degli Europei | scelto l’evento per preparare Roma | poi le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024)disputerà una sola2024, che andrano in scena adal 7 al 12 giugno. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto ha deciso di prendere parte a un unico evento alla vigilia della rassegna continentale, primo grande appuntamento dell’intensa estate che culminerà con ledi Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano ha optato per il tradizionale Meeting di Ostrava, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale di atletica leggera alle spalle della Diamond League) che si disputerà il 28 maggio nella località ceca. Il ribattezzato Gimbo gareggerà a Ostrava per la quarta volta in carriera: nel 2017 fu settimo con 2.20, nel 2020 fu terzo con 2.20, nel ...