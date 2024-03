Giallo a Foggia | cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in un casolare | indagini in corso

(Di giovedì 14 marzo 2024) Macabra scoperta in unabbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di: èrinvenuto ildi un uomo indi. Sarà eseguita l'autopsia.

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, ... (noinotizie)

Arrestata infermiera del carcere, droga ai detenuti in cambio di soldi: cinque baresi tra i 16 indagati: Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle avrebbero consentito di disvelare l’esistenza di "una ramificata rete di approvvigionamento e successiva cessione di sostanze illecite" nel carcere di ...baritoday