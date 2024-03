Già segnalato per atti osceni stupra una 18enne fuori da una discoteca a Milano

Firenze , 6 marzo 2024 – Una vicenda che inizia nelle aule scolastiche e che ora finirà in procura . Da due anni, la figlia 19enne è affetta da una grave forma di anoressia nervosa ed è ricoverata in ... (lanazione)

Beccato a spacciare gli trovano nel garage a Fagnano Olona chili di droga, contanti e un fucile a canne mozze: ... originario di Torino e residente in provincia di Varese , già detenuto per spaccio di sostanze ... due coltelli di circa 20 centimetri , un fucile a canne mozze calibro 20, segnalato come rubato, una ...

Snam, i conti del 2023. Saldo dividendo 2024 di 0,1692 euro: Il management ha segnalato che l'aumento è dovuto alla crescita registrata dal business delle ...282 euro per azione , di cui 0,1128 euro per azione già distribuiti nel mese di gennaio 2024 a titolo di ...