GF anticipazioni stasera 14 03 | ci sarà l’eliminato? Perletti-Alessio

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ultimo aggiornamento 14 Marzo 2024 8:40 am by Redazione, giovedì 14 marzo 2024, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la 44esima. Dopo l’elezione della prima e della seconda finalista, rispettivamente Beatrice Luzzi e Rosy Chin, le tensioni aumentano. In vista della finale, i concorrenti si ritrovano a fare i conti con il percorso fatto finora nella Casa di Cinecittà. Tra coppie che non convincono e messaggi dall’esterno, la situazione si complica. Ma i telespettatori si stanno chiedendo: chi uscirà? Quello attualmente aperto non è un televoto a eliminazione. Grande Fratello, chi uscirà? Televoto oggi non a eliminazione Leggi anche: GF sondaggi televoto 14/03 ultim’ora, il meno votato: le percentuali Leggi anche: Grande Fratello news oggi, Falsone nella bufera: con Perla esagera Non ci ...