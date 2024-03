Getafe-Girona sabato 16 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Catalani di scena al Coliseum

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilha abbassato fisiologicamente il suo rendimento ma sta riuscendo a mantenersi al secondo posto quando mancano 10 partite alla fine del torneo: è un risultato eccezionale per i, che sperano in un finale all’altezza per meritarsi di giocare la prossima Champions League. Ultimamente lontano da casa sono arrivati dei passi falsi ma InfoBetting: Scommesse Sportive e