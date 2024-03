Germania | scioperi mettono a rischio 580 voli | i sindacati chiedono salari più alti e migliori condizioni

(Di giovedì 14 marzo 2024) In arrivo una nuova ondata didel personale di sicurezza in diversi aeroporti regionali della, che causeranno cancellazioni e interruzioni deinelle giornate di giovedì e venerdì. Secondo le stime dell’Associazione degli aeroporti tedeschi (ADV), circa 90.000 passeggeri saranno coinvolti a causa della disputa tra governo e lavoratori cheL'articolo proviene da Il Difforme.

In Germania nemmeno i treni arrivano più in orario: nel 2023 più di uno su tre nelle tratte a lunga percorrenza della Deutsche Bahn non è stato puntuale. È una delle tante istantanee che raccontano ... (ilfattoquotidiano)

Sciopero aeroporti Germania, centinaia di voli a rischio cancellazione: Secondo le stime dell'associazione aeroportuale Adv, a causa dell'agitazione rischiano di essere cancellati più di 580 voli e 90mila viaggiatori potrebbero essere costretti a riprogrammare i loro viag ...tg24.sky

Centinaia di voli a rischio per sciopero in 5 aeroporti in Germania: Il più grande aeroporto tedesco, quello di Francoforte, non è interessato dagli scioperi del personale di sicurezza aerea di oggi e domani. Tuttavia, a causa dello sciopero di due giorni del personale ...adnkronos

scioperi personale di sicurezza: disagi per migliaia di viaggiatori in Germania: Ascolta articolo - Decine di migliaia di passeggeri saranno nuovamente colpiti dagli scioperi del personale di sicurezza aerea, che hanno preso il via oggi in cinque aeroporti tedeschi. Secondo un p ...liberoreporter