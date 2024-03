Germania | organizzatori di fiere ottimisti verso mercato cinese

Giovanni Allevi, rinviato il concerto di Taranto: Presto - spiegano ancora gli organizzatori - si aggiungeranno nuove date per Austria, Germania e Spagna.ansa

La techno di Berlino è stata aggiunta alla lista del patrimonio culturale dell'UNESCO: Il 13 marzo l’organizzazione ha annunciato sei nuovi ingressi nella lista in Germania della categoria ... per i gestori di club e per gli organizzatori di eventi”, ha dichiarato a Deutsche Welle Lutz ...tg24.sky

Germania: organizzatori di fiere fiduciosi verso mercato cinese: Pechino, 13 mar - (Xinhua) - Due importanti organizzatori tedeschi di fiere commerciali hanno espresso il loro ottimismo nei confronti del mercato cinese, ...romadailynews