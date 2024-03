Germania | colosso Adidas registra forte crescita di vendite in Cina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Herzogenaurach, 14 mar – (Xinhua) – Iltedesco dell’abbigliamento sportivoieri ha annunciato che le suenella Greater China hannoto un aumento dell’8% con base neutrale dal punto di vista valutario nel 2023. Secondo il rapporto finanziario pubblicato da, lenella Greater China sono state pari a 3,19 miliardi di euro. Il rapporto afferma inoltre che il fatturato globale diper il 2023 si e’ attestato a 21,427 miliardi di euro, rimanendo stabile rispetto al 2022 dopo l’aggiustamento delle fluttuazioni valutarie. L’utile operativo e’ stato di 268 milioni di euro, quasi un miliardo di euro in piu’ rispetto alle previsioni iniziali, con un margine lordo in aumento fino al 47,5% per l’anno. ...