Genoa | Portanova dopo il giudizio della corte d'appello della FIGC | 'Finalmente un po' di speranza'

Manolo Portanova può continuare a giocare. Almeno per il momento. La decisione presa ieri dal Collegio di Garanzia del Coni in merito al... (calciomercato)

Genoa, i rossoblù in prestito: Puscas e Coda in gol, infortunio per Hefti: Ultima settimana ricca di nuovi aggiornamenti sul fronte dei giocatori del Genoa in prestito. Coda segna un gol pesante in Cremonese-Como ...buoncalcioatutti

Portanova, giustizia sportiva sospesa: "Dopo tre anni torno a sperare": Il giocatore della Reggiana rischiava fino alla radiazione ma la Corte Figc aspetterà la sentenza definitiva. Scrive sui social: "So che non è la vittoria della guerra ma combatterò con tutte le forze ...lanazione

La Repubblica - Portanova condannato per stupro potrà continuare a giocare: la sanzione sportiva attenderà la sentenza penale definitiva: "Sospensione termini di conclusione del giudizio disciplinare alla formazione del giudicato in sede penale". È la decisione.tuttob