Gazzelle al Forum di Milano fa Scintille | le foto e il racconto del concerto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Trentuno canzoni, un doppio sold out, megaschermi, coriandoli e cuori spezzati. Il cantautore romano resta fedele a se stesso e ti porta in un mondo in cui si canta, ci si emoziona, e non serve altro

A Catania l’unica data siciliana del nuovo tour di Gazzelle: È iniziato da una settimana il “Dentro X Sempre” tour, che sta portando Gazzelle davanti al suo pubblico nei palazzetti ... Oggi, dopo essere tornato nel primo palasport che l’ha ospitato, quello del ...strettoweb

Lucca Summer Festival, Gazzelle in concerto in piazza Napoleone: Oggi, dopo essere tornato nel primo palasport che l’ha ospitato, quello del Forum di Assago, con due date sold out e aver riempito il cuore di tutti i presenti, Gazzelle annuncia le date del suo tour ...luccaindiretta

In un mondo di John e di Paul, per fortuna c'è anche Gazzelle: “Questa è una canzone che…questa è una canzone e basta”. Gazzelle presenta così uno dei suoi pezzi in scaletta nella seconda data sold out al Forum di Milano, per un totale di oltre 20mila persone acc ...rockol