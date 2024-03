(Di giovedì 14 marzo 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno seisono morte e altre 83 rimasteieri sera quando leisraeliane hanno sparato contro un assembramento di cittadini nella città di. La Wafa riporta anche che sempre ieri in differenti episodi una persona è rimasta uccisa in un raid israeliano contro una casa nel campo profughi di Jabalia e altre due sono morte in un bombardamento che ha centrato un veicolo a Rafah. Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia didal 7 ottobre è di 31.272 morti e 73.024 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.

Il fallimento morale della civiltà occidentale di fronte a quello che la International Court of Justice ha definito come “plausibili” violazioni del “diritto dei Palestinesi a Gaza ad essere ... (ilfattoquotidiano)

Gaza, Israele: "Civili in 'isole umanitarie' prima di attacco a Rafah". Gaza, pronta a Cipro seconda nave aiuti: Non esiste un posto sicuro, né qui, né fuori Gaza, né da nessuna parte in Medio Oriente", ha aggiunto. L'operazione militare israeliana su "Rafah è la chiave per sconfiggere Hamas" e l'ingresso in ...notizie.tiscali

Gaza, media: 6 persone uccise e 83 ferite da spari forze Israele: (ANSA) - ROMA, 14 MAR - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno sei persone sono morte e altre 83 rimaste ferite ieri sera quando ...notizie.tiscali

Gaza, così la destra israeliana ha "messianizzato" la guerra: La destra israeliana ha “messianizzato” la guerra. Come nel ’67. In questa visione, la stessa tragedia del 7 ottobre viene rielaborata come occasione per realizzare il disegno del Grande Israele, dal ...globalist