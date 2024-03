Gauff-Yuan oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Tennis: Torneo Indian Wells. Sabalenka fuori negli ottavi: A completare il quadro dei quarti di finale sarà la sfida fra Coco Gauff e Yue Yuan. La 20enne di Delray Beach, testa di serie numero 3, si sbarazza per 6-0 6-2 di Elise Mertens (n.23) mentre la ...sport.tiscali

Navarro stuns Sabalenka, Gauff cruises into Indian Wells quarters: American Emma Navarro stunned world number two Aryna Sabalenka 6-3 3-6 6-2 to record the biggest win of her career and reach the Indian Wells quarter-finals for the first time on Wednesday while Coco ...sabcnews

Indian Wells 2024: Coco Gauff vs Yue Yuan preview, head-to-head, odds & prediction | BNP Paribas Open: Third seed Coco Gauff will take on Yue Yuan in the quarterfinals of the BNP Paribas Open on Thursday (March 14). Gauff started the new season on the perfect note, defending her ti ...msn