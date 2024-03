Galaxy S24 Ultra in offerta su Mediaworld | l’IA che ci piace!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche i più anziani dovranno ammettere che ormai l’intelligenza artificiale risulta molto utile a molte persone. Oggi potete trovare insuilS24che ve la serve a portata di mano! Quando si pensa al futuro, una delle prime cose che vengono in mente è assolutamente l’intelligenza artificiale, uno strumento, al giorno d’oggi, molto utile. Avere l’intelligenza artificiale a portata di mano sembra un sogno, ci fornirebbe davvero tantissimi aiuti in moltissime cose. Se vi dicessimo che questo è possibile? Come, vi chiedete? Con l’disulS24, lo smartphone di Samsung di ultima generazione che sta facendo sognare tutto il mondo a occhi aperti. Oggi lo trovate al prezzo di 1499 euro, ma puoi ...