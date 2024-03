“Gabriele Marchesi deve stare in carcere a Budapest” | l’Ungheria risponde alla Corte d’Appello di Milano

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'udienza davantimilanese, che dovrà decidere il da farsi sulla consegna di, è fissata per il prossimo 28 marzo. Con Ilaria Salis, il 23enne è accusato per lesioni aggravate nei confronti di un gruppo di neonazisti.

Gabriele Marchesi , il coindagato di Ilaria Salis e ai domiciliari in Italia, deve essere consegnato e deve stare in carcere in Ungheria. E’ questo il senso della risposta fatta pervenire d alla ... (ilfattoquotidiano)

L'Ungheria risponde all'Italia: "Marchesi deve scontare la pena a Budapest, consegnatecelo": Gabriele Marchesi, il coindagato di Ilaria Salis e ai domiciliari in Italia, deve essere consegnato e deve stare in carcere in Ungheria. Questa la risposta fatta pervenire dalla Procura di Budapest al ...msn

L'Ungheria alla Corte di Milano: "Gabriele Marchesi deve stare in cella qua": Gabriele Marchesi, il coindagato di Ilaria Salis e ai domiciliari in Italia, deve essere consegnato e deve stare in carcere in Ungheria. E' questo il senso della risposta fatta pervenire dalla Procura ...ansa

Caso Salis, la Procura ungherese chiede la consegna di Gabriele Marchesi: “Deve stare in cella qua”: Lo scorso 13 febbraio la Corte d’Appello di Milano aveva negato l’estradizione, chiedendo strumenti alternativi rispetto al mandato europeo. La risposta negativa della procura ...msn