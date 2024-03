G7 Industria | il summit si apre a Verona presieduto da Urso

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si è aperto oggi ail G7, con la prima riunione ministeriale del percorso a presidenza italiana del G7. L’incontro è avvenuto al palazzo della Gran Guardia ed è statodal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. Al centro del dibattito la trasformazione digitale dell’che comprende uno L'articolo proviene da Il Difforme.

Massa: “Il mercato di riferimento sono tempo libero e capacità di spesa”: "Il mercato di riferimento sono il tempo libero e la capacità di spesa". Ad affermarlo è Leonardo Massa di Msc Crociere ...guidaviaggi

A Verona si apre il G7 Industria: foto di rito in Arena, poi il summit in Gran Guardia. Centro blindato: Con la classica «foto di famiglia» all'Arena, parte a Verona il G7 Industria, la prima riunione ministeriale del percorso della presidenza italiana del G7. L'incontro che ha aperto la giornata è al pa ...informazione

G7 Industria a Verona, Urso: "fondamentale discutere di competitività": Sono in arrivo i primi sviluppi dell’incontro G7 iniziato questa mattina alle 8.15 al Palazzo della Gran Guardia a Verona per discutere in maniera cooperativa tra i sette Paesi più Industrializzati ...informazione