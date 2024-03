G7 | Ibarra Engineering | “Norme | collaborazione e competenze temi chiave”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Verona, 14 mar. – (Adnkronos) – ?In ambito G7 occorre che l?Italia consideri tre aspetti: un quadro normativo chiaro che non disincentivi l’investimento, ma che sia nelle condizioni di potersi adattare velocemente allo sviluppo esponenziale della tecnologia. Un secondo aspetto legato allatra pubblico e privato per capire quali sono le priorità e far sì che lo sviluppo tecnologico sia il più sostenibile possibile. Un terzo aspetto legato invece ai talenti e alle, bisogna lavorare anche sulla formazione delle persone che attualmente sono già inserite nell’ambito lavorativo in un contesto di politiche sociali che permettano di garantire un periodo transitorio di formazione e poi di reinserimento nell’economia. Nel momento in cui si lavora su queste tre dimensioni, si riesce ad essere particolarmente efficaci ed efficienti ...