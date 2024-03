G7 | Ibarra Engineering | “Norme | collaborazione e competenze temi chiave”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – “In ambito G7 occorre che l’Italia consideri tre aspetti: un quadro normativo chiaro che non disincentivi l'investimento, ma che sia nelle condizioni di potersi adattare velocemente allo sviluppo esponenziale della tecnologia. Un secondo aspetto legato allatra pubblico e privato per capire quali sono le priorità e far sì che lo sviluppo