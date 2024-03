Fujifilm | in arrivo la INSTAX MINI 99 con le ghiere!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 14 marzo 2024)presenta la99, un’istantanea analogica con funzionalità avanzate e nuove, tra cuicon effetti colore, un esclusivo selettore dedicato alla vignettatura, oltre a modalità di luminosità e messa a fuoco per massimizzare il potenziale di ogni foto mantenendo il tradizionale designnon smette mai di stupire con il suo repartoper le fotocamere instantanee, dopo laPal, ecco un’altra grande novità:99 per la prima volta offre una ghiera con effetto colore – Color Effect Dial. Questa esclusiva ghiera consente sei effetti: Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta, Sepia, and Light Leak, così che si possa personalizzare, creare e ideare ...