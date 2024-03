Fugge dalla polizia | si schianta e muore

(Di giovedì 14 marzo 2024) 18.55 In sella a uno scooter rubato scappa a un controllo dellae sicontro un'auto, morendo sul colpo. E' accaduto a Nettuno, vicino a Roma. La vittima è un cittadino bulgaro di 49 anni. Trasportato in ospedale il figlio 13enne che era sullo scooter con lui. Soccorso anche l'automobilista, rimasto illeso ma sotto shock.

