E’ terminato in tragedia un inseguimento in pieno giorno per le strade di Nettuno, sul litorale vicino Roma . Un cittadino bulgaro di 49 anni a bordo di uno scooter rubato assieme al figlio dodicenne ... (gazzettadelsud)

Fugge dalla polizia in sella ad uno scooter rubato e si scontra con un'auto: morto l'uomo alla guida, ferito il figlio 13enne

Il figlio 13enne Il figlio, che invece indossava il casco, è stato soccorso dal servizio 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale di Anzio. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’asfalto oltre ai ...leggo

Non si ferma all’alt e Fugge: condannato per resistenza a pubblico ufficiale: Reggio Emilia, 14 marzo 2024 - Condannato a 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. E assolto dall'accusa di minacce alla polizia. È il verdetto emesso oggi dal giudice Giovanni Ghini per un uomo ...ilrestodelcarlino

