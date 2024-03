Ft | colloqui segreti Usa-Iran su crisi nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gli Stati Uniti hanno tenutocon l'per sollecitare la fine degli attacchi Houthi nel Mar. Lo riporta il Financial Times, citando funzionari americani eiani. Secondo l'Ft, Washington starebbe cercando di convincere Teheran a usare la sua influenza sugli Houthi dello Yemen per porre fine agli attacchi alle navi nel Mar. I negoziati durante i quali Washington ha anche espresso preoccupazione per l'espansione del programma nucleareiano, si sono svolti in Oman a gennaio e sono stati i primi tra le due potenze in 10 mesi.