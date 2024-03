Francia | i convocati di Deschamps per i test con Germania e Cile | c’è Rabiot

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sarà presente anche Adrien, sebbene abbia saltato per infortunio le ultime gare della Juventus, fra i 23da Didierin vista delle prossime due amichevoli della, il 23 marzo contro lae il 26 col. Tornano anche Benjamin Pavard e Aurelien Tchouameni, i quali erano assenti per infortunio e quindi non disponibili per gli impegni affrontati lo scorso novembre. In tutto sono sei i giocatori che militano in serie A nell’elenco deidalla: oltre al centrocampista della Juve e al difensore dell’Inter, figurano i milanisti Maignan, Hernandez e Giroud e il nerazzurro Thuram. Di seguito la lista completa dei: portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), ...