Franchising e abuso di dipendenza economica | Vecchione&Partners | “Fare analisi critica per trovare rimedi”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 14 marzo 2024) Vecchione&Partners ci spiega idisponibili per i franchisee, tra cui l’azione presso l’AGCM e le possibilità di azione risarcitoria individuale o collettiva Spesso capita che il rapporto di affiliazione tra franchisor e franchisee sia sbilanciato perché sin da subito si determina una posizione di preminenza quasi assoluta nei confronti del franchisee. Costi per l’ingresso nella rete di affiliazione, o perdite irrecuperabili in caso di uscita, sono solo alcuni dei casi più frequenti che fanno accendere un campanello di allarme in merito al rapporto di affiliazione. Ma cosaquando si palesa un eccessivo squilibrio delle posizioni contrattuali tra franchisor e franchisee? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Rosaria Tuccillo (in foto), consulente giuridico d’impresa di Vecchione&Partners, insegna fondata dal dottor Vittorio Vecchione ...