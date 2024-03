Francesco Graziani | «Zapata per il Toro è come Lukaku per la Roma»

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha guidato a lungo l’attacco del. Oggi parla della squadra granata dalle pagine del Corriere della Sera, detto Ciccio, ha guidato a lungo l’attacco del. Oggi parla della squadra granata dalle pagine del Corriere della Sera. ILHA RALLENTATO – «Forse sì, ma ha sicuramente raccolto meno di quanto meritato, e penso soprattutto alle partite contro Lazio e. Nell’ultima gara a Napoli, invece, gli azzurri hanno fatto qualcosa in più per vincere ma ilha avuto il merito di restare sempre in partita e ha saputo gestire i momenti difficili. Alla fine, ha portato a casa un pari molto importante per il morale. La frenata c’è stata ma solo sul piano dei risultati, non su quello delle ...

16 dicembre : Francesco Graziani ed altre ricorrenze Arrivarono al Toro nella stessa stagione. Vinceranno in seguito il tricolore. Realizzarono il primo gol in Serie A nella stessa partita. Il 16 ... (glieroidelcalcio)

Corriere Torino, Graziani: “Toro, l’Europa è possibile”: L'edizione odierna del Corriere della Sera ha intervistato Francesco Graziani, ex-granata. Ciccio ha spronato i granata, aggiungendo che per ambire alle competizioni europee è necessario avere più fre ...toronews

Graziani a Corriere Torino: "'Sanabria non fermarti più. L'Europa E' possibile'": In vista della sfida di sabato pomeriggio, Corriere Torino ha intervistato un grande ex granata, campione d'Italia del 1976. "Graziani: 'Sanabria, ora non devi fermarti più.torinogranata

Coppa Europa di arrampicata veloce in Polonia il 16 marzo: gareggeranno anche Francesco Govoni (Equilibrium Soc.Coop), presente in Nazionale dal 2019, e Arianna Mortarino (Milanoarrampicata ASD), vicecampionessa italiana Under 20. Nelle fila dell’Under 18 ...calciomagazine