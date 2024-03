FOTO – Thuram | «Delusi | ma fiducia nei miei fratelli! Una famiglia»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Anche Marcussi unisce alla sfilza di messaggi dei giocatori dell'Inter dopo l'eliminazione in Champions League. L'attaccante francese manda un messaggio ai tifosi e in particolare a tutti i suoi compagni.ONE – C'è un grande momento di compattezza tra i giocatori dell'Inter dopo l'amara eliminazione in Champions League. Marcusmanda un messaggio a tutto l'ambiente: «Laone è grande e il giorno dopo ancora di più. Hoin questa squadra,neinella nostra». Di seguito il post pubblicato su Instagram.