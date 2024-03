Foto Kate | principe William rompe il silenzio | Mia moglie è un' artista

Kate Middleton, la France Press non considera più Kensigton Palace una «fonte attendibile»

Dopo il pasticciaccio della prima Foto post intervento, le agenzie hanno perso la fiducia. «Uccidere» le Foto è una misura estrema, presa di solito per quelle che provengono da regimi come Iran o Core ...vanityfair

Dopo la Foto ritoccata, la Principessa Kate resta la più amata: il sondaggio sulla royal family: La regina Elisabetta aveva un motto che la guidò in tutti i 70 anni passati sul trono d’Inghilterra: «be seen to be believed», Ovvero: i Royal devono essere visti per essere creduti. Un insegnamento, ...informazione

William glissa sulla Foto ma scherza, 'Kate è l'artista di casa': Il principe William, erede al trono britannico, ha cercato oggi di aggirare con una battuta il caso della Foto manipolata della sua consorte Kate diffusa domenica scorsa da Kensington Palace per ...ansa