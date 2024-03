FOTO Auteri studia le mosse per Giugliano | tanti ballottaggi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova seduta questa mattina per il Benevento sul sintetico del ‘Meomartini’ dove i giallorossi si alleneranno anche domani per abituarsi all’erba artificiale che ritroveranno al ‘De Cristofaro’. Assente ancora una volta Berra, che non potrà scendere in campo sabato adovendo scontare un turno di squalifica con il difensore che sta approfittando di questi giorni per ottimizzare la condizione fisica. Out anche il portiere Nunziante, a ‘Novarello’ con la Nazionale Under 17 e il difensore Rillo. Misterha mischiato le carte soprattutto in attacco dove si sono alternati tutti gli uomini a sua disposizione. In difesa provati Capellini (a destra), Terranova e Pastina. In mezzo al campo, accanto a Nardi, il tecnico ha utilizzato con più frequenza Pinato e Talia, ino per una maglia. ...