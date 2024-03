Forte terremoto in Montenegro | avvertito anche in Puglia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Brusco risveglio nel nordovest del, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina dove è stata registrata una scossa didi magnitudo 5.5. In base ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, ilha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro 21 km dalla città di Carodje. La scossa didi magnitudo 5.5 è stata avvertitasulla costa adriatica meridionale dell’Italia. Segnalazioni arrivano in particolare dalla. Il sisma è stato registrato alle 04:06 ora italiana, con ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro a circa 280 km di distanza in linea d’aria da Bari.

