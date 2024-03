Formia Maltrattamenti in casa famiglia | estromessi dal processo l’ex sindaco Villa e tre assistenti sociali

Maltrattamenti su minori, l’ex sindaco di Formia Paola Villa fuori dal processo: "Più che disappunto, la professoressa Paola Villa ha più volte espresso sentimento di stupore per la singolare vicenda giudiziaria nella quale, suo ...h24notizie

Festa del Cioccolato Artigianale a Formia: Formia, città marinara per eccellenza, accoglie nel cuore della città una eccellenza nel campo alimentare: il cioccolato artigianale italiano, acclamato come il migliore dalla Comunità Europea. In Pia ...gazzettinodelgolfo

Formia / Divieto di avvicinamento ai propri figli revocato: aveva inventato tutto la ex-moglie: Formia – Pedinamenti, appostamenti, ingiurie e violenze ai danni dell’ex moglie e persino sui figli Tutto falso. Ha conosciuto questo colpo di scena l’interrogatorio di garanzia svolto davanti il Gip ...temporeale.info