Formazioni ufficiali Brighton-Roma | Europa League 2023 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ledi, match di ritorno degli ottavi di finale di. Secondo atto della sfida tra Roberto De Zerbi e Daniele De Rossi dopo il 4-0 dell’andata firmato Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante. Stavolta i giallorossi, senza il belga, cercheranno un risultato positivo in Inghilterra. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori italiani. LE(4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gilmour, Gross; Lallana, Enciso, Adingra; Welbeck. Allenatore: De Zerbi(4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Zalewski; Azmoun. Allenatore: De Rossi ...

