Foorball americano La fusione Hogs-Vipers funziona | al debutto è vittoria contro Ravenna

(Di giovedì 14 marzo 2024) Buona la prima per la formazione composta danel campionato "All Italian". I reggiano-modenesi, che da questa stagione hanno unito le forze, superano 30-8 i Chiefstrascinati dall’ottima prestazione del reparto difensivo, cu va il merito di aver segnato 2 dei 4 touch down dell’in: gara subito in discesa per i padroni di casa, con Riccardo Gambuzzi che intercetta il quarterback avversario e si invola verso la segnatura; poco dopo altra magia della difesa locale e i Chiefs devono nuovamente abdicare, prima della terza segnatura su corsa di Giovanni La Rocca per il provvisorio 20-0. Gli ospiti accorciano le distanze, ma nell’ultima frazione di gioco Emanuele Daino lancia per le mani di Luca Minopoli e la trasformazione di Marius Chiriac chiude definitivamente i conti. "Non sono contento di come ...