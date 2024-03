«I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che l’agricoltura deve passare a un modello di ... (iodonna)

Amanti della birra, addetti ai lavori, stampa di settore e semplici curiosi sono invitati a un’immersione nel magico mondo delle tradizionali birre in cask inglesi. L’appuntamento è per lunedì 19 ... (ildenaro)

Food, dalla Danimarca allo spazio, lo chef Rasmus Munk serve la prima cena in astronave: Sei passeggeri faranno la storia del mondo gustando il pasto di una vita ai confini dell'atmosfera terrestre. La capsula dovrebbe decollare dalla costa della Florida nel 2025 e il prezzo per ...lagazzettadelmezzogiorno

Regione proroga termini per fiera Food a New York: La Regione ha prorogato il termine per presentare la manifestazione d'interesse a partecipare al Summer fancy Food di New York che si terrà dal 23 al 25 giugno presso il Javits center. La Regione ...ansa

Metro rafforza in Toscana il canale del Food Service Distribution: Per questa operazione LCP e Metro Italia sono state assistite dalla società di intermediazione De Faveri & Partners. La piattaforma logistica sarà dedicata al servizio Food Service Distribution, ...gdoweek