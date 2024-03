Fondo IPCEI cloud: domande dal 15 marzo

Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI sono destinati euro 250.000.000,00 ... Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Ungheria) a sostegno della realizzazione del primo importante progetto di comune ...fiscoetasse

Metsola dà l'ok al ricorso in Corte contro la Commissione sui Fondi all'Ungheria: Bruxelles – L’accordo di dicembre tra la Commissione europea e Viktor Orban che ha portato allo scongelamento di 10,2 miliardi di euro dei Fondi di coesione per l’Ungheria è sotto la lente d’ingrandim ...informazione

Fondi a Ungheria e Tunisia, ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione: Rimproverata una gestione troppa discrezionale verso Budapest. Approvata anche una risoluzione che chiede alla Commissione precisazioni sull’invio di denaro alla Tunisia ...ilsole24ore