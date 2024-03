Folorunsho in prima squadra col Napoli da luglio Schira

(Di giovedì 14 marzo 2024), calciatore di proprietà del, in prestito al Verona sta facendo un campionato degno di nota. Sui gol bellissimi come quello messo a segno alla Juve e prestazioni da manuale come quella contro il suoin cui è apparso un gigante a confronto con Cajuste. Un giocatore che viene monitorato costantemente anche da Luciano Spalletti che lo ha definito una “belva”. Nicolò, esperto di calciomercato ha parlato del suo futuro su X “Michaeltornerà aldal Verona alla fine della stagione. I piani delper lui sono chiari: vuole mantenerlo inda. Spalletti sta monitorando il centrocampista e potrebbe convocarlo per la Nazionale ...

Brilla Folorunsho, il Napoli ha deciso: dalla salvezza al sogno Nazionale: Immaginare che il Verona si potesse giocare la permanenza in Serie A dopo la svendita di gennaio era pura utopia, eppure Baroni è riuscito in pochissimo tempo ...footballnews24

MERCATO - Schira: "Il Napoli vuole mantenere Folorunsho in prima squadra il prossimo anno": NAPOLI - "Michael Folorunsho tornerà al Napoli dal Verona alla fine della stagione. I piani del Napoli per lui sono chiari: vuole mantenerlo in prima squadra da luglio. Spalletti sta monitorando il ...napolimagazine

ON AIR - La Marca: "Gaetano, Caprile e Folorunsho stanno facendo benissimo, Kvara e Osimhen possono essere devastanti": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca: Barcellona – “È la partita della stagione per tanti motivi ed il Napoli ci arriva sic ...napolimagazine