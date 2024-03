Folle d’amore – Alda Merini | Laura Morante è la poetessa dei Navigli nel biopic Rai

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 14 marzo 2024) Annunciato da tempo,si appresta a fare il suo debutto in prima tv su Rai Uno giovedì 14 marzo. A rivestire i panni dell’indimenticatadeiche si è spenta nel 2009 sarà: di seguito, tutte le novità. Nel mese che l’ha vista nascere, nel lontano 1931, la Rai ha scelto di rendere un omaggio alla notamandando in onda il film biografico. Il progetto arriva a distanza di 15 anni dalla scomparsa dell’artista, che si spenta nella sua natia Milano il 1° novembre 2009, a seguito di un tumore osseo. A rivestire i panni della protagonista, come si è detto, sarà...